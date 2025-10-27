ドル円152.60円台に軟化、人民元買い・ドル売りが波及元レート1年ぶり7.08元 米中協議進展を好感してオフショア人民元が対ドルで上昇、9月19日以来の高値をつけている。 中国人民銀行がきょう公表した元の中心レートは1ドル＝7.0881元と昨年10月以来となる元高方向に設定した。これを受けオフショア人民元が対ドルで上げ幅を拡大。元買い・ドル売りの流れがほかの通貨にも波及しており、ドル円は152.60円台に