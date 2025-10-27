ユタ銀行選手権で33位だった金谷拓実＝26日（ゲッティ＝共同）米男子ゴルフの秋季シリーズ、ユタ銀行選手権は26日、ユタ州アイビンスのブラックデザート・リゾートGC（パー71）で最終ラウンドが行われ、金谷拓実は72で回って通算10アンダー、274の33位だった。大西魁斗は73で回り、6アンダーの51位。首位で出た23歳のマイケル・ブレナン（米国）が66をマークして通算22アンダーでツアー初優勝。賞金108万ドル（約1億6500万円）