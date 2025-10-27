ソフトバンク打線が長くて、深かった眠りから目を覚ました。地元福岡での連敗は許されないなか、１回表にいきなり先制点を奪われる不穏なスタート。しかし直後の１回裏、難敵と思われた阪神先発・デュプランティエを見事攻略してみせた。日本シリーズ第２戦、１回裏に勝ち越しの２点タイムリーを放った山川穂高photo by Sankei Visual【阪神投手陣から10得点の猛攻】柳田悠岐、周東佑京の１、２番コンビが連打で出塁。その