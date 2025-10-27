【新連載】Ｊリーグ語り草（３）福西崇史の2002年「史上最強チームはいかにして生まれたか」後編◆福西崇史・前編＞＞「鹿島に負けた屈辱が原動力になった」◆福西崇史・中編＞＞「2002年の高原直泰は覚醒していた」「当時のジュビロ磐田は、意識の高い選手の集まりだった」福西崇史は感慨深げに2002年を回顧する。誰もが忌憚（きたん）ない意見をぶつけ合い、だからこそチーム一丸となって、大きな目標を達成できたのだ。も