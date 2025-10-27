星野リゾートが展開する「界」は2026年6月7日、「界 草津」を群馬県・草津温泉に開業する。草津温泉街と専用のトンネルでつながる界 草津施設のコンセプトは「トンネルがつなぐ木立の湯宿と温泉街」。草津のシンボルの1つである、草津白根山の麓に広がる高台に位置する。94室の客室を有する宿泊棟の前には木立に囲まれた中庭が広がり、大浴場のある湯小屋棟、ラウンジ棟などが点在。豊かな自然に囲まれた空間で、湯浴みや湯涼みを