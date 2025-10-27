【新連載】Ｊリーグ語り草（３）福西崇史の2002年「史上最強チームはいかにして生まれたか」前編史上初の完全優勝を成し遂げた2002年のジュビロ磐田は、「Ｊリーグの歴史で最も強かったチーム」のひとつとして、今でも多くのファンの記憶に残っている。なぜ、磐田は勝ち続けられたのか──。当時のチームで主力を担った福西崇史が、「最強」へとたどり着いた進化の舞台裏を明かす。そこにはライバルの存在と、悪夢のような20