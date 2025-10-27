アップアップガールズ（仮）が、10月26日（日）に東京・原宿RUIDOで、新体制初のワンマンライブ＜アップアップガールズ（仮）From ZERO〜そして宇宙へ〜＞を開催した。アップアップガールズ（仮）は、2025年5月に前体制を終えたあと、グループ活動を継続する青柳佑芽を中心に、北川未奈、石川万鈴が加入。さらにオーディションを経て、9月に新メンバーの小野田あやさ、松永ちとせが加わり、本格的に新体制アプガ（仮）がスタート。