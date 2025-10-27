タレントの石原良純が２７日、テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜、午前８時）に出演。支持率が高い高市早苗新政権に「これからですよね」とくぎを刺した。番組ではＡＮＮ世論調査での最新の世論調査を発表。高石政権を支持するが５８・７％で支持しないが２１・８％だった。石破内閣最後となった先月の調査から２４・４ポイント上昇した。政党別でも与党の自民と維新が支持率を上げたと報じた。高市総理は