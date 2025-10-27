埼玉・さいたま市で栽培が広がる「青パパイア」は、猛暑や害虫に強く手間がかからないとして、高齢化する農家の間で注目を集めている。「医者いらずの野菜」とも呼ばれ、農地再生と健康志向を追い風に需要も拡大している。人手不足の農地活用から誕生した青パパイア農園イット！が訪れたのは、埼玉・さいたま市にある畑だ。そこには見慣れぬ光景が広がっていた。取材班：背丈ほどの木が生い茂っています。南国のような景色が広がっ