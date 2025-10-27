歌手松山千春（69）が26日、FM NACK5「松山千春ON THE RADIO」（日曜午後9時）に生出演。21日の首班指名で誕生した自民党の高市早苗首相（64）の陣容について私見を述べた。高市新体制で、政治資金収支報告書に不記載があった「裏金議員」7人が党役員、閣僚以外の政府人事に起用された。松山は「ようは裏金問題に絡んでいた国会議員が副大臣や政務官の中で7人起用されたと。これは当然、野党の方がなぜこの方を採用されたんです