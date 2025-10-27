10月25日（土）、東京・LINE CUBE SHIBUYAにて、きゃりーぱみゅぱみゅの出産後初となるワンマンライブ＜dreamin dreamin＞が開催された。去年第一子を出産したきゃりーぱみゅぱみゅ。2023年7月に開催された＜祝・日比谷野音100周年 きゃりーぱみゅぱみゅ Special Live 2023 - Midnight Sun -＞以来となる今回のライブは我が子が産まれてくるまでに見た“楽しい夢”と“悲しい夢”をテーマに込めている。初めての妊娠で流産を告げら