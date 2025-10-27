◆第１７２回天皇賞・秋・Ｇ１（１１月２日、東京競馬場・芝２０００メートル）マスカレードボール（牡３歳、美浦・手塚貴久厩舎、父ドゥラメンテ）は、東京で高いパフォーマンスを見せており、古馬と初対戦でも十分、勝負になるとみる。前走の日本ダービーはクロワデュノールに０秒１差２着。共同通信杯で勝利に導いた坂井瑠星騎手は「ポテンシャルはＧ１級」と早い時期から素材の良さを評価しており、その言葉通り世代トップ