俳優・妻夫木聡が主演のＴＢＳ系日曜劇場「ザ・ロイヤルファミリー」（日曜・午後９時）の第３話が２６日に放送され、世帯平均視聴率が１０・３％を記録したことが２７日、分かった。（数字は関東地区、ビデオリサーチ調べ）初回は１１・７％でスタート。第２話は１０・４％となり、今回で３話連続の２桁キープ。個人視聴率は６・２％だった。競馬の世界を舞台に、夢を追い続けた熱き大人たちが家族や仲間たちとの絆で奇跡を