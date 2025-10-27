◆卓球◇ＷＴＴスターコンテンダー・ロンドン最終日（２６日、イギリス・ロンドン）各種目決勝が行われ、女子シングルスでは世界ランク７位の張本美和（木下グループ）は、同１４位の早田ひな（日本生命）との日本勢同士の対決を４―３のフルゲームの死闘の末に、逆転優勝。８月のスターコンテンダー・フォズドイグアス（ブラジル）以来、世界ツアーで今季５勝目を飾った。粘り勝った。美和は第１ゲーム（Ｇ）、第２Ｇを５