救助隊員と市民の勇気ある行動でウクライナの避難所の児童48人が救助されたと、英BBC放送が25日（現地時間）報じた。報道によると、ロシアのドローンが22日（現地時間）、ウクライナ東部ハルキウ（ハリコフ）の幼稚園を打撃した。ウクライナ国家非常事態局のオレクサンドル・ボロブイェウ所長らが幼稚園に駆けつけ、児童を抱きかかえながら空中に飛び散る残骸や煙を体で防いだ。このような救助場面が入った写真はオンライン上で広