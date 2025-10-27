SKグループの崔泰源（チェ・テウォン）会長が米国の関税政策が触発した国際通商秩序の急変対応案として日本との経済協力を提示した。26日に進めたネット配信3チャンネル合同インタビューで崔会長は「1960年代から続いてきた韓国の輸出中心の経済成長の公式がいまや関税によって通じなくなった」と指摘した。続けて「日本と協力すれば6兆ドル規模の市場を創出し規模の経済を実現できる」と崔会長は主張した。崔会長は「いま世界経済