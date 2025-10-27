銀座コージーコーナーから「＜ハリー・ポッターと賢者の石＞コレクション（9個入）」が2025年11月1日（土）より登場！あわせて、「＜ヘドウィグ＞スイーツギフト（10個入）」と、「＜ハリー・ポッター＞スイーツ缶（12個入）」も全国の店舗で登場します。 銀座コージーコーナー「ハリー・ポッター」スイーツ  銀座コージーコーナーから、「ハリー・ポッター」の世界をスイーツで楽しむ商品が登場。「＜ハリー・ポッ