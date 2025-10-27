佐藤菜乃花（さとう・なのか）気象予報士のお天気情報です。福岡と佐賀の27日の天気をお伝えします。「天気図」 日本付近は西高東低の冬型の気圧配置になっています。西日本では等圧線の間隔が狭く縦に並んでいて、北よりの風が強まって寒気が流れ込みそうです。 「気温の予想」 寒気の影響で、日中はあまり気温が上がりません。最高気温は福岡市で21℃、北九州市で20℃の予想です。26日より3℃くらい低いでしょう。 「気温の移