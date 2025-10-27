週明け27日午前の東京外国為替市場の円相場は、1ドル＝152円台後半で取引された。午前10時現在は前週末比05銭円安ドル高の1ドル＝152円87〜91銭。ユーロは30銭円安ユーロ高の1ユーロ＝177円85〜93銭。米国による中国への追加関税が回避される見通しとなったことで米中貿易摩擦に対する懸念が和らぎ、朝方は円を売ってドルを買う動きが優勢となった。その後は安くなった円を買い戻す動きも出た。市場では「来日する米大統領