俳優の北川景子（39）が、都内で開かれた第4回「スター☆オーディション」の最終選考会にスペシャルプレゼンターとしてサプライズ登場。グランプリに選ばれた山中島世夏（14）と岩瀬夕由（14）にエールを送った。【映像】北川景子の全身ブラックコーデ山中島は、俳優の大先輩である北川に「芸能界に出るにあたって、一番大切なことって何ですか？」と質問。すると、北川は次のように答えた。北川「自分の気持ちに正直でいるこ