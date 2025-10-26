とちぎテレビ 脱炭素社会の実現に向けて優れた取り組みを行った企業の表彰式が２３日、県庁で行われました。 県は、二酸化炭素などの温室効果ガスの排出量と吸収量を均衡させ、実質ゼロを目指す「カーボンニュートラル」の実現に向けて、独自の条例を設けて取り組みを進めています。 ３年目となるゼロカーボン企業の表彰で、今年度は５つの企業と団体が選ばれ、福田富一知事から表彰状が手渡されました