とちぎテレビ 今年、町政７０周年を迎えた上三川町で「ＯＲＩＧＡＭＩ」を折ってギネス世界記録を目指すチャレンジが行われました。 上三川町は昭和３０年、１９５５年に当時の上三川町と本郷村、明治村が合併して現在の形となり、４月２９日で７０周年を迎えました。 町ではこれまでさまざまな記念事業が行われていますが、２４日から始まったのが折り紙によるギネス世界記録への挑戦です。 （上三川町・河井信人さん）