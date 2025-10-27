◆東京ドームホテルの北海道ディナービュッフェが最高すぎる！盛れる海鮮パフェに、ローストビーフ、紅ズワイガニ、〆パフェも東京ドームホテルのスーパーダイニング「リラッサ」では、2026年2月28日（土）まで、「北海道フェア2025」を開催。20年以上続く人気のフェアで、海鮮から肉、デザートに至るまで北海道尽くし。そこで、ビュッフェ専門YouTubeのモチ子さんと詳細をレポートします。好きな具材を盛れる海鮮パフェをはじめ、