一休は、宿泊予約サイト「一休.com」で、「北海道タイムセール」を、10月19日正午から11月1日正午まで開催している。設定ホテルと宿泊代金の一例は、SAPPORO STREAM HOTEL（2名素泊まり）が13,020円から、京王プラザホテル札幌（同）が8,515円から、札幌エクセルホテル東急（同）が7,200円から、東急ステイ札幌（同）が7,359円から、ニューオータニイン札幌（同）が8,100円から、リッチモンドホテル札幌大通（同）が6,748円から、