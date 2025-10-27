歌手の中島美嘉（42）が27日までに自身のインスタグラムを更新。近影を公開した。「旅の思い出」と書き出した中島。旅行中にグルメを堪能する様子を掲載した。「いただきます?」として大きなピザをパクリ。思わず笑みがこぼれるほっこり写真となった。ファンからは「待受にしよ」「かわいすぎる」「無邪気で可愛い」「リフレッシュできましたか」「美味しそう」「なんか私までニコニコしちゃった」「可愛い美嘉ちゃん」な