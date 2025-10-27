事故があったのは、札幌市白石区南郷通15丁目南付近の交差点です。10月27日午前8時ごろ、小学生とみられる男の子2人が横断歩道をわたっていたところ軽乗用車にはねられました。警察によりますと、搬送時2人は意識があったということです。警察が、事故の原因を調べています。