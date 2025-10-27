空港での歓迎にダンスで応じるトランプ米大統領/POOL（ＣＮＮ）トランプ米大統領が２６日、アジア歴訪の最初の訪問地となるマレーシアに到着した。マレーシアでは東南アジア諸国連合（ＡＳＥＡＮ）首脳との会談に出席する。空港でマレーシア当局者らと、国旗を振り歓迎の舞を踊る人々に出迎えられたトランプ氏は、自身も音楽に合わせたダンスで応じた。人々からの「ようこそ」との呼びかけに敬礼を返す一幕もあった。