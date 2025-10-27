俳優北村匠海（27）が、26日放送のTBS系「日曜日の初耳学」（日曜午後10時）に出演。朝ドラオーディションの思い出を語った。北村はNHK連続テレビ小説「あんぱん」にヒロインの相手役で出演。林修から「朝ドラと言えば、『なつぞら』はオーディションで落ちた？」と19年前期の朝ドラオーディションについて聞かれると「落ちましたね」と明かした。同作には吉沢亮や清原翔が出演。吉沢が6月放送の同番組に出演時、出演を争った俳優