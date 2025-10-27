佐賀出身左腕、昨年末にDeNAからトレード加入ソフトバンクの浜口遥大投手が27日、みずほPayPayドーム内の球団事務所を訪れ、来季の支配下選手契約を結ばない旨を伝えられた。昨年末にDeNAからトレード移籍した左腕だったが、今年4月に「内視鏡下胸椎黄色靭帯骨化切除術」を受けたこともあり、今季の1軍登板はなし。佐賀出身で、神奈川大から2016年ドラフト1位で入団した30歳左腕が、わずか1年でチームを去ることとなった。戦力