TBSの安住紳一郎アナ（52歳）が、10月27日に放送された情報番組「THE TIME,」（TBS系）に出演。7万5000円の“ジョニー・デップ写真撮影会”について「あっ、出せるかも」と話し、高すぎるという声には「（こういう機会は）ないからね。いいんじゃない？」と語った。この日、番組のエンタメコーナーで、12月に幕張メッセで開催されるポップカルチャーの祭典「東京コミコン」に、今年はイライジャ・ウッドやジョニー・デップが来日し