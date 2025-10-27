現行スカイラインシリーズの集大成に日産は2025年10月27日、プレミアムスポーツセダン「スカイライン」の一部仕様向上を図るとともに、新たな特別限定車「400R Limited（リミテッド）」を発表しました。老舗ブランド「スカイライン」の「集大成」だという新たな限定車は「ファイナルモデル」なのか!?スカイラインは、1957年の初代モデル誕生以来、ロングドライブを楽しめる高性能な「グランドツーリング（GT）カー」として、65