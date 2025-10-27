メジャーリーグのワールドシリーズは２７日（日本時間２８日）から、場所をカナダのトロントから米ロサンゼルスに移し、１勝１敗で第３戦を行う。日本時間２７日は移動日で、両軍がドジャースタジアムで調整を行った。ドジャースの予告先発は第３戦Ｔ・グラスノー、第４戦大谷翔平。ブルージェイズは第３戦Ｍ・シャーザー、第４戦Ｓ・ビーバーのサイ・ヤング賞受賞経験者２人が登板予定だ。ブルージェイズのシュナイダー監督