「Happyくじ」より、アニメ『ハイキュー!!』が初登場。躍動感あふれるフィギュアをはじめ、作中に登場するデザインが施されたアイテムをラインアップした、Happyくじ 『ハイキュー!!』の発売が決定。2025年11月14日(金)よりセブン-イレブン、イトーヨーカドー、ゆめタウンにて発売が開始される。＞＞＞すべての景品を写真でチェック！（写真64点）集英社『週刊少年ジャンプ』に2012年2月から8年半にわたって連載され、コミックスの