日本相撲協会は27日、元幕内・天鎧鵬の北陣親方（41）＝尾上部屋、本名・南貴由輝＝が10月26日付で退職したことを発表した。熊本県出身。文徳高から日大を経て尾上部屋に入門。07年初場所の前相撲で初土俵を踏んだ。最高位は西前頭8枚目。19年春場所限りで引退。引退後は「秀ノ山」「音羽山」「佐ノ山」「北陣」の年寄名跡を襲名していた。