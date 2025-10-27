日本相撲協会は２７日、年寄北陣（本名南貴由輝）が２６日付で退職したことを発表した。熊本県玉名市出身の４１歳。現役時代のしこ名は天鎧鵬で、元前頭八枚目。２０１９年３月に引退した。名跡「北陣」は幕下に陥落した遠藤（追手風）が保有している。