今年のホリデーシーズン、ジュリークから届くのは“自然からの贈りもの”。オーストラリアの自社農園で丁寧に育てられた植物の力を閉じ込めた、心と肌を満たすギフトが揃いました。アーティスト・ステフ・ブルックとのコラボレーションパッケージや、毎年完売のアドベントカレンダーなど、特別なコレクションが登場。自然と香りに包まれる、やさしいクリスマスを過ごしてみません