高齢者の捨て活は身辺整理だけでなく、不要品をお金に替えて家計の足しにしたいという目的もあるようです。しかし、使っていないからといって持ち主の意向を尊重しないで処分するのは、深刻なトラブルにつながります。 今回は捨て活にハマって夫の大切な本を売ってしまった70代の主婦の事例から、相手の価値観を尊重する重要性をCFPの松田聡子氏が解説します。年金月20万円・貯金800万円――不安な老後を「捨て活」で乗り切ろうと