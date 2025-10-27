俳優小栗旬（42）が、26日放送のTBS系「金曜日の初耳学」（日曜午後10時）にVTR出演。北村匠海の私生活ついて語った。小栗は、自身が監督を務めた2010年公開の映画「シュアリー・サムデイ」の主人公の幼少期役に北村を起用。オーディションで見た北村について「抜群でしたからね。輝き方みたいなものが。目を離せなくなるようなところが、持っている魅力の1つ」と振り返った。一方でプライベートの姿については「地味。ものすごい