相手の不貞による離婚。慰謝料の金額はケースバイケースですが、相場は意外と少ないのが現実です。また、相手の不貞であっても、慰謝料の請求には証拠が不可欠。しかし証拠を掴むために多額の報酬が必要になるケースも。本記事では、『熟年離婚 女性がお金で損をしない本』（河出書房新社）の著者、寺門美和子氏が、慰謝料の相場や証拠の重要性を解説します。相手の「不貞」による離婚。慰謝料の相場は？相手が不貞をしても相手方