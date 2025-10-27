私はアイリ。会社員として働いています。夫のシュンとのあいだには子どもが2人。小1のノノカと4歳で幼稚園に通うテツタです。私にとって10月は、遠足に運動会、バザーの準備なんかもあって毎日がバタバタ。そのうえ仕事も繁忙期。しかも月末には子どもたちが楽しみにしているハロウィンイベントまであります。これは手が回らないと判断した私は、今年のハロウィンイベントを見送ろうかと考えていました。ところがそんなことにも気