回転寿司チェーン「くら寿司」を運営するくら寿司は31日より、TVアニメ『SAKAMOTO DAYS』との初めてのコラボキャンペーンを全国のくら寿司で開催する。【画像】くら寿司×『SAKAMOTO DAYS』オリジナルグッズ（一覧）初コラボキャンペーンでは、作品に登場する主人公の「坂本太郎」をはじめ、「朝倉シン」「南雲」などの人気キャラクターグッズが登場する。店舗の各テーブルに備え付けられた皿回収ポケットに、食べ終えたお皿を