２００２年に独立を果たした東ティモールの東南アジア諸国連合（ＡＳＥＡＮ）加盟が２６日、正式に決まった。産業基盤の弱さが課題とされる国に発展はもたらされるか。期待と不安が交錯する現場を歩いた。（ディリ作田総輝、写真も）２４日午前７時過ぎ、首都ディリ中心部にある海外送金サービス会社の現金受取所前に５０人近い人だかりができていた。外国に働きに出た家族に送ってもらった現金を引き出すため、開店前から集