ボーイズグループ「Stray Kids（ストレイキッズ）」が26日、新アルバムの個人ティーザーを披露した。11月21日に「SKZ IT TAPE『DO IT』」を発表する予定が、これに先立ち、所属企業のJYPエンターテインメントは同日、公式SNSにLee Know（リノ）、Hyunjin（ヒョンジン）、Felix（フィリックス）の写真を公開した。韓国メディアOSENは27日、「現代版神仙現れる神秘的なムード目立つ新アルバム」のタイトルで公開フォトを表現し「3