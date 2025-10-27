高市内閣に４３歳で抜擢された鈴木憲和農水相が２７日放送のテレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜・午前８時）に生出演。コメの価格について様々にコメントした。この日の番組で前政権時代の石破茂前首相の「コメは３０００円台でなければならないと思っている。４０００円台などということはあってはならない」という発言が紹介されると「まず、私から明らかにしておかなければいけないのは総理大臣が『４００