日本相撲協会は２７日、北陣親方（元幕内・天鎧鵬）が、２６日付で退職したと発表した。最高位は前頭８枚目だった。１９年春場所で現役を引引退後は、年寄「秀ノ山」「音羽山」「佐ノ山」を襲名し、２３年７月からは「北陣」を襲名していた。