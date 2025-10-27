「SMBC日本シリーズ第2戦ソフトバンクVS阪神」は25日に第1戦がRKB毎日（後6・20）、26日に第2戦がテレビ西日本（後6・30）で中継され、平均世帯視聴率が第1戦30・4％（試合開始の後6・30〜）、第2戦は22・2％（ともにビデオリサーチ調べ、北部九州地区）だったことが27日、分かった。平均個人視聴率はそれぞれ19・5％、15・2％。阪神の本拠地の関西地区では第1戦がMBS（後6・20）、26日に第2戦が関西テレビ（後6・30）で中継