【ワシントン共同】米太平洋艦隊は26日、米海軍のMH60Rヘリコプター1機とFA18戦闘攻撃機1機が南シナ海で現地時間の同日午後にそれぞれ墜落したとX（旧ツイッター）で発表した。ヘリの乗員3人と戦闘機の乗員2人の計5人が救出され、全員の容体は安定しているという。原因は「調査中」だとしている。太平洋艦隊によると、両機はいずれも原子力空母ニミッツから通常任務を行っていた。ヘリは現地時間26日午後2時45分ごろに墜落。戦