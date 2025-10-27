小名浜港で今季初めて水揚げされた秋の味覚サンマ＝27日午前、福島県いわき市福島県いわき市の小名浜港で27日朝、秋の味覚サンマが今季初めて水揚げされた。例年より大ぶりの銀色の魚体が朝日を浴び、港は活気に包まれた。サンマ漁船5隻が計11.5トンを運び込み、1キロ当たり510〜710円で取引された。北海道根室市の第83恵隆丸は24日から26日にかけて宮城県の金華山沖などで3トンを漁獲。漁労長長崎雅裕さん（63）は「量は多く