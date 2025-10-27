「SMBC日本シリーズ第2戦ソフトバンクVS阪神」は25日に第1戦がMBS（後6・20）、26日に第2戦が関西テレビ（後6・30）で中継され、平均世帯視聴率が第1戦20・5％、第2戦は12・3％（ともにビデオリサーチ調べ、関西地区）だったことが27日、分かった。平均個人視聴率はそれぞれ13・2％、7・7％。関東地区では第1戦がTBS（後6・11）、第2戦がフジテレビ（後6・30）で中継され、平均世帯視聴率が第1戦10・1％、第2戦は6・0％（と