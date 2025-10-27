キャンバスは安い。前週末２４日取引終了後、欧州臨床第３相試験開始申請段階にある抗がん剤候補化合物「ＣＢＰ５０１」について、これまで２０２７年としてきた新薬承認・上市の目標時期を取り下げることを明らかにした。 臨床試験の開始承認が現時点で獲得できていないため。会社側では、臨床試験を開始できないような懸念や希望する内容とかけ離れた開始承認となる懸念はひとつひとつクリアしており、現時点で新たな懸念